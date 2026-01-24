Criticità dopo la cessazione del servizio di facchinaggio la Fp Cgil Chieti | Dalla Asl 2 nessun riscontro

La Fp Cgil Chieti segnala criticità organizzative a seguito della cessazione del servizio di facchinaggio, avvenuta il 31 dicembre nei presidi della Asl LancianoVastoChieti. La sigla sindacale denuncia la mancanza di risposte da parte dell’azienda sanitaria, evidenziando la necessità di una chiarificazione sulle conseguenze di questa decisione e sulle misure adottate per garantire i servizi.

La Fp Cgil Chieti torna a segnalare le criticità organizzative dopo la cessazione del servizio di facchinaggio, avvenuta il 31 dicembre scorso nei vari servizi e unità operative dei presidi della Asl LancianoVastoChieti, spiegando di non avere ancora avuto un riscontro su quelle che sono e.

“Grave carenza di facchinaggio e criticità organizzative”: la segnalazione del NurSind alla AslIl sindacato NurSind di Chieti segnala una significativa carenza di personale nel settore del facchinaggio e problemi organizzativi nelle unità operative della Asl, in particolare nelle aree di Medicina e Geriatria.

Buoni pasto arretrati, la Fp Cgil sollecita la Asl Chieti: card consegnate ma ancora vuoteLa Fp Cgil di Chieti ha sottolineato i ritardi nell’accredito dei buoni pasto arretrati, nonostante le card siano state già consegnate al personale della Asl Chieti.

