Dal prossimo anno gli editori che parteciperanno a Più libri più liberi, la Fiera del libro di Roma al centro delle polemiche per la partecipazione della casa editrice Passaggio al Bosco, potrebbero dover sottoscrivere una certificazione di antifascismo. A lanciare la proposta di un "codice di autocertificazione più stretto" e la possibilità di "cambiare le regole" è il presidente della Fiera Annamaria Malato durante l'evento inaugurale. L'idea nasce a causa del dibattito che sta dividendo la cultura italiana dopo l'annuncio della partecipazione di Passaggio al Bosco a Più libri più liberi che ha portato ottanta tra giornalisti, scrittori, editori a firmare un appello per chiederne l'esclusione accusandolo di essere un editore "neo fascista". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

L'inaugurazione della Fiera è la fiera dell'antifascismo snob