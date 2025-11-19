Google TV presenta un telecomando che non si scarica mai alimentato dalla luce degli ambienti interni

Google TV presenta il nuovo telecomando G32 con celle solari Epishine alimentate dalla luce interna. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Google TV presenta un telecomando che “non si scarica mai”, alimentato dalla luce degli ambienti interni

Approfondisci con queste news

Google presenta WeatherNext 2: previsioni meteo più accurate e 8 volte più veloci Vai su X

Google presenta WeatherNext 2, nuovo modello AI per previsioni meteo più rapide e accurate, ora integrato in vari servizi e piattaforme dell'azienda. - facebook.com Vai su Facebook

Google TV presenta un telecomando che “non si scarica mai”, alimentato dalla luce degli ambienti interni - Il nuovo telecomando, identificato come G32, nasce dall’iniziativa di Ohsung Electronics, partner ufficiale di Google per i modelli di riferimento. Scrive tuttoandroid.net

Google lancia Chromecast con Google TV e telecomando - Il nuovo Chromecast con Google TV rivisita il design dei Chromecast precedenti e le funzionalità base, ma aggiunge due novità che amerete: un telecomando e l'esperienza utente Google TV. Riporta notebookitalia.it

Google TV prepara una scorciatoia diretta sul telecomando per le telecamere di sicurezza - Attualmente, alcuni modelli di dispositivi Google TV, tra cui il Google TV Streamer, l’Onn 4K Plus e l’Onn 4K Pro, sono dotati di un pulsante personalizzabile sul telecomando, identificato dal simbolo ... Segnala tuttoandroid.net