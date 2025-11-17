L’ex Ginestra non basta La Fermana cala il tris
FERMANA 3 MATELICA 0 FERMANA (4-3-1-2): Valente; Scanagatta, Kieling, Ruano, Malafronte; Nunzi (2’ st Lischi), Bruno (29’ st Frinconi), Marin; Guti (37’ st Morelli); Cicarevic (32’ st Carmona), Fofi (46’ st Catapano). All. Gentilini MATELICA 0 (3-5-1-1): Ginestra; D’Angelo (7’ st Montella), Sanchez, Tempestilli; Edoardo Mengani (7’ st Bonvin), Bianchi, Tomas, Nicola Mengani, Merli; D’Errico (43’ st Polli); Corneo (32’ st Carsetti). All. Ciattaglia Arbitro: Cittadini di Macerata Reti: 22’ Cicarevic, 14’ st Guti, 44’ st Morelli Note – Spettatori 250 circa. Ammoniti Tempestilli, D’Angelo, Bruno, Frinconi, Bonvin. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
La Fermana schianta il Matelica: Ginestra si conferma para-rigori - L'ex si esalta in due tiri dal dischetto ma non basta di Paolo Catena La Fermana schianta il Matelica con un rotondo 3 ... Riporta youtvrs.it