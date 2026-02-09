La donna transgender che rifiuta il posto nel reparto maschile dell’ospedale di Salerno

Una donna transgender ha passato sei giorni su una barella nel pronto soccorso di Salerno. La sua presenza ha attirato l’attenzione, ma la questione si è risolta quando le hanno offerto di essere ricoverata in un reparto maschile. La donna ha rifiutato, preferendo restare in quella condizione piuttosto che entrare in un reparto che non sentiva suo. Ora si aspetta una soluzione definitiva.

Una donna transgender è rimasta per sei giorni su una barella del pronto soccorso di Salerno. E ha lasciato l’ospedale quando le hanno proposto il ricovero in un reparto maschile. Poi la direzione sanitaria del Ruggi le ha trovato una sistemazione più adatta. Oggi è ricoverata nel reparto di chirurgia. A intervenire è stato il governatore della Campania Roberto Fico. La struttura ospedaliera aveva deciso di ricoverarla nel reparto maschile perché Iolanda (questo è il nome, racconta Il Mattino) è biologicamente un uomo. La storia. Iolanda ha passato alcuni giorni di degenza su una barella del pronto soccorso dell’ospedale Ruggi di Salerno.🔗 Leggi su Open.online

Una donna trans di mezza età ha passato sei giorni su una barella nel pronto soccorso di Salerno.

Una donna trans ha rifiutato il ricovero nel reparto maschile dell’ospedale di Salerno.

