Donna trans rifiuta il ricovero in reparto maschile interviene la Regione Campania

Una donna trans ha rifiutato il ricovero nel reparto maschile dell’ospedale di Salerno. La Regione Campania è intervenuta subito, chiedendo scusa e trovando una soluzione. La donna è stata trasferita in un reparto più adatto alle sue esigenze.

L'episodio all'ospedale di Salerno: interviene la Regione Campania di Roberto Fico. Le scuse dell'ospedale e il trasferimento della donna in un reparto consono.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Salerno ospedale Ginecologo rifiuta visita a donna trans: condannato per "oltraggio sessista" Livorno: trovata morta nel reparto di psichiatria poche ore dopo il ricovero. Aperta inchiesta A Livorno, una donna di 41 anni è stata trovata senza vita nel reparto di psichiatria poche ore dopo il ricovero avvenuto il 26 dicembre 2025. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Salerno ospedale Argomenti discussi: Francia, rifiuta di visitare una paziente trans: Mi occupo solo di vere donne, ginecologo sospeso; Le atlete trans non hanno vantaggi intrinseci rispetto alle donne cisgender. Il nuovo studio; Francia rifiutò di visitare paziente trans | ginecologo sospeso; Francia, rifiutò di visitare paziente trans: ginecologo sospeso. Ospedale di Salerno nega reparto femminile a donna trans. Interviene FicoLa Regione Campania, con il governatore Roberto Fico in prima persona, è intervenuta per risolvere il caso di Iolanda, tìdonna transgender che si è vista proporre il ricovero nel reparto maschile, in ... tg24.sky.it Il Presidente del Cdc invita il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, a muoversi con più decisione e coerenza contro l'autonomia differenziata su cui spingono le region i del nord, il veneto in particolare. Da La Repubblica Napoli dell'8 febbraio 20 facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.