Salerno Trans rifiuta il ricovero nel reparto maschile | Fico sblocca l?impasse

Una donna trans di mezza età ha passato sei giorni su una barella nel pronto soccorso di Salerno. Quando le hanno proposto di essere trasferita in un reparto maschile, ha rifiutato e ha deciso di andarsene. Alla fine, il ministro Fico è intervenuto per sbloccare la situazione.

Donna trans di mezza età resta sei giorni su una barella del pronto soccorso di Salerno, le propongono il ricovero in un reparto maschile, si rifiuta e va via. Solo dopo ore di calvario all'esterno del reparto di emergenza urgenza e la mediazione del governatore Roberto Fico, la direzione sanitaria del Ruggi le trova una sistemazione più adatta. Attualmente è ricoverata in una stanza del reparto di chirurgia. Alla base della decisione della struttura ospedaliera c'è la circostanza che Iolanda fosse biologicamente un uomo e che non potesse essere sistemata in una corsia femminile. La vicenda Iolanda, donna sia psicologicamente che fisicamente, dopo sei lunghi giorni di degenza su una barella del pronto soccorso del Ruggi di Salerno, si è vista proporre un ricovero in una stanza condivisa con cinque uomini.

