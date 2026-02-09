La domenica sera a Buccinasco si è trasformata in un incubo per chi voleva uscire di casa. Le forze dell’ordine hanno messo in atto un controllo a tappeto, blindando la strada che porta verso Assago. La zona è stata chiusa al traffico dalle 17, con controlli intensi e posti di blocco ovunque. La cena alla steak house di Buccinasco si è svolta in un clima di forte tensione, tra auto ferme e volanti che monitoravano ogni movimento. Nessuno poteva passare senza essere fermato e controllato. La decisione delle autorità ha lasci

Le forze dell’ordine hanno blindato la strada che da Buccinasco conduce verso Assago a partire dalle 17 di ieri. "Motivi di sicurezza", hanno risposto i militari agli automobilisti bloccati su via Lomellina, mantenendo massimo riserbo sulle motivazioni di quel dispiegamento. Ma la notizia è circolata ugualmente, con decine di commenti sui social: al ristorante La Griglia sul Fuoco era atteso il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance. I carabinieri della Compagnia di Corsico e la polizia locale di Buccinasco hanno sbarrato la strada di fronte al ristorante, una storica steak house dove il vicepresidente ha scelto di cenare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La domenica milanese di Vance. Cena alla steak house di Buccinasco. Strade blindate e controlli a tappeto

La famiglia Vance ha scelto Buccinasco per una cena tra amici e parenti.

