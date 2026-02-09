La disfida Calenda-Fratoianni sul capitale Fedez | ma fate un featuring!

Questa mattina a Roma si è acceso un nuovo scontro tra Calenda e Fratoianni sul tema del capitale. I due si sono confrontati duramente, evidenziando le differenze di visione tra loro. Nel frattempo, Fedez ha scherzato sulla discussione, proponendo un featuring tra i protagonisti. La polemica continua a tenere banco nel mondo politico e sui social.

Roma, 9 feb. (askanews) – Cosa c’è più di sinistra del capitale, della critica del capitale. Cosa c’è di più liberista del capitale, seppur nella variante liberale e riformista. E poi la patrimoniale, le armi, l’Ucraina e, alla fine, anche il presepe. Gli opposti, Nicola Fratoianni, deputato di Avs, uomo di sinistra, e Carlo Calenda, leader di Azione, ex manager Ferrari e Sky e in avvicinamento al centrodestra, si incontrano nell’arena di Pulp podcast condotto da Fedez e Mr.Marra. Sono diversi, diversissimi, ma, commento di Fedez, hanno anche qualcosa in comune: “Raga ma siete d’accordo su un sacco di cose, dovete fare un featuring”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

La visita del presidente Mattarella ha attirato l’attenzione di molti, mentre il quadro di Calenda e la spilla di Fratoianni sono finiti nel mirino dei curiosi.

