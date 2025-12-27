Fratoianni e la foto strappalacrime su Gaza ma quello scatto sul Ramadan è del 2024

Una figuraccia sotto l'albero. Non è l'ennesima pellicola che ci viene riproposta durante le festività, ma è quanto accaduto al compagno Nicola Fratoianni, la cui incondizionata voglia di fare sermoni moralizzanti, stavolta, gli si ritorce come il più classico dei boomerang. Il leader di Alleanza Verdi e Sinistra, volendo imitare gli altri colleghi del campo largo, che non hanno rinunciato a sfruttare l'assist degli auguri per attaccare il governo, pubblica un post in cui esorta la politica tutta a riflettere su quanto sta accadendo in Medio Oriente. «Impossibile dopo l'anno che abbiamo vissuto – scrive in un contenuto su Instagram – non pensare alla Palestina, a Gaza, dove i bombardamenti israeliani hanno ucciso decine di migliaia di persone». 🔗 Leggi su Iltempo.it

