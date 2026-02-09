La difesa dominante dei Seahawks porta a conquistare i Patriots

I Seahawks vincono contro i Patriots con un risultato di 29-13. La squadra di Seattle ha mostrato una difesa solida e ha conquistato una vittoria importante in questa partita. I Patriots non sono riusciti a reagire e hanno subito la pressione fin dall’inizio. La partita si è giocata senza troppi tentennamenti e i Seahawks hanno dimostrato di avere il controllo del gioco.

2026-02-09 05:32:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall'ottimo sito 101greatgoals: Seattle ha sconfitto il New England 29-13. I Seattle Seahawks hanno ottenuto una grande prestazione difensiva di tutti i tempi vincendo 29-13 sui New England Patriots nel Super Bowl LX. Questa è stata la seconda vittoria del Super Bowl dei Seahawks nella storia della franchigia, e la prima dal 2013. I Seahawks sembravano inarrestabili sul lato difensivo della palla, con sei sack e tre palle perse forzate. Una di quelle palle perse era un'intercettazione restituita per un touchdown per aprire la partita nel quarto quarto. Questa notte il Super Bowl. L'attacco dei Seattle Seahawks contro la super difesa dei New England Patriots Questa notte si gioca il Super Bowl numero 60 a Santa Clara. Il Super Bowl LX sarà la sfida tra New England Patriots e Seattle Seahawks Il Super Bowl LX si terrà quest'anno e vedrà affrontarsi i New England Patriots e i Seattle Seahawks. Seattle ha conquistato il Super Bowl LX prendendosi la rivincita sui New England Patriots grazie a una difesa di ferro. I Seahawks si sono imposti 29-13. La qualità di Drake May o la difesa dei Seattle Seahawks Il pronostico di Justin Pugh, ex campione della NFL Chi vincerà il Super Bowl 2026 Guarda lo spettacolo del #SuperBowl, domenica 8 febbraio dalle 23:55, su #DAZN

