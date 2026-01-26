Il Super Bowl LX si terrà quest’anno e vedrà affrontarsi i New England Patriots e i Seattle Seahawks. Questa partita rappresenta una rivincita dell’evento del 2015, con protagonisti diversi rispetto a allora. L’appuntamento si svolgerà a Milano, offrendo un momento importante per gli appassionati di football e per il pubblico internazionale. La sfida promette di essere un momento di grande interesse sportivo, con attenzione rivolta anche agli aspetti organizzativi e di intrattenimento.

Milano, 26 gennaio 2026 - La sessantesima edizione del Super Bowl sarà la rivincita dell’atto finale del 2015, ma con protagonisti diversi e, per certi versi, inattesi. Undici anni fa c’erano da una parte il più grande giocatore di sempre, Tom Brady, e dall’altra una delle migliori difese della storia, la Legion of Boom. Ne nacque uno dei finali più memorabili nella storia del Super Bowl. L’8 febbraio 2026 andrà in scena un remake forse ancora più sorprendente: nemmeno gli addetti ai lavori più esperti avrebbero immaginato una sfida tra New England Patriots e Seattle Seahawks nella finalissima. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Super Bowl LX sarà la sfida tra New England Patriots e Seattle Seahawks

NFL, il Super Bowl sarà tra New England Patriots e Seattle Seahawks!Il Super Bowl LX vedrà affrontarsi i New England Patriots e i Seattle Seahawks, due delle squadre più competitive della stagione NFL.

Super Bowl, sarà Seattle-New England! Finalmente Darnold, i Seahawks piegano i RamsIl Super Bowl 2024 si avvicina, con la finale tra Seattle e New England prevista per il 8 febbraio a Santa Clara.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Colin Cowherd’s SUPER BOWL bubble, Bills, Rams, Patriots, Seahawks

Argomenti discussi: Green Day to Open Super Bowl LX in California; Super Bowl 2026, il teaser dell'Halftime Show di Bad Bunny. VIDEO; Bad Bunny e Apple Music svelano il trailer ufficiale dell’Halftime Show del Super Bowl LX; Chi va ai playoff nella NFL? | DAZN News IT.

Il Super Bowl LX sarà la sfida tra New England Patriots e Seattle SeahawksMilano, 26 gennaio 2026 - La sessantesima edizione del Super Bowl sarà la rivincita dell’atto finale del 2015, ma con protagonisti diversi e, per certi versi, inattesi. Undici anni fa c’erano da una ... sport.quotidiano.net

NFL, il Super Bowl sarà tra New England Patriots e Seattle Seahawks!Ora è ufficiale: il Super Bowl LX sarà tra New England Patriots e Seattle Seahawks. I due Championship hanno emesso il loro verdetto. A Santa Clara, tra ... oasport.it

La NFL ha già confermato date e location sino al prossimo 2028: ecco dove si giocheranno i prossimi Super Bowl #SportMediaset facebook

Signori e signore il Super Bowl 60 è servito: a Santa Clara, California, l'8 febbraio, al Levi's Stadium sarà New England contro Seattle. Sarà il promettente Maye contro il rilanciato Darnold, sarà la rivincita del 2015 quando i Pats di Brady s'imposero con una ri x.com