Lindsey Vonn torna a Cortina con la voglia di vincere una nuova medaglia olimpica. La campionessa americana, che proprio a Cortina ha scritto alcune delle pagine più belle della sua carriera, si presenta ai Giochi con grandi speranze. Ma le cose non sono andate come sperava: la sua corsa si è conclusa con un dolore e un’uscita di scena che ha lasciato tutti senza parole. La sua sfida è finita tra lacrime e silenzio, mentre il pubblico assisteva incredulo.

In fondo era tornata per essere lì. Lindsey Vonn voleva una nuova Olimpiade, una nuova medaglia. Voleva essere ancor più storia di quella che era stata. Per questo si era rimessa il numero di gara a quarant'anni, dopo cinque anni dal ritiro e una protesi monocompartimentale al ginocchio che le è servita a levarsi di dosso i dolori cronici dovuti all'artrosi. Era tornata anche a vincere. L'aveva fatto il 12 dicembre 2025 a Sankt Moritz. L'aveva rifatto il 10 gennaio 2026 ad Altenmarkt-Zauchensee. Nessuno fuori pista, guardandola passare, le aveva più dato della vecchia. A quarantun anni nello sport la vecchiaia arriva prestissimo, in Italia a quell'età si è ancora ragazzi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La Cortina di Lindsey Vonn si è trasformata in un urlo straziante

Approfondimenti su Lindsey Vonn olimpiadi

Lindsey Vonn si è rotta il crociato sinistro durante una caduta a Crans Montana.

Durante la discesa libera femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Lindsey Vonn è caduta violentemente sull’Olympia delle Tofane.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Lindsey Vonn olimpiadi

Argomenti discussi: Record Italia, 6 medaglie in un solo giorno: 5 bronzi e un argento, i Giochi si tingono d'azzurro - La nona medaglia italiana fa la storia, prima volta sul podio per il pattinaggio di figura a squadre; Lindsey Vonn è caduta durante la discesa libera femminile di Milano Cortina 2026 · Sci alpino; Come sta Lindsey Vonn dopo la caduta a Cortina: frattura alla gamba, già operata a Treviso. Il video dell'incidente; Milano Cortina, brutta caduta per Vonn nella libera: cosa è successo.

Dalla partenza a tutta alla caduta e le lacrime: la giornata da incubo di Lindsey VonnL'americana aveva scelto di correre nonostante un crociato rotto ma è caduta dopo 12 secondi. È già stata operata a Treviso a causa della frattura del femore ... msn.com

Come sta Lindsey Vonn dopo la caduta a Cortina: frattura alla gamba, già operata a Treviso. Il video dell'incidenteLindsey Vonn, brutta caduta a Cortina, alle Olimpiadi invernali: urla di dolore e barella. Ora è all'ospedale olimpico di Cortina. Il video dell'incidente e l'infortunio a Crans: l'americana aveva il ... corriere.it

#LindseyVonn shock, Stati Uniti con il fiato sospeso. La CNN: "Starà bene, ma..." x.com

Quello di Lindsey Vonn poteva essere il più grande comeback della storia dello sport, ma dopo l’infortunio di Crans-Montana partecipare alle Olimpiadi è stato insensato. A cura di Jvan Sica facebook