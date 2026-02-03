Lindsey Vonn si è rotta il crociato sinistro durante una caduta a Crans Montana. Nonostante l’infortunio, ha deciso di scendere in pista a Cortina per partecipare alle Olimpiadi di Milano-Cortina che iniziano domenica. La campionessa americana non vuole mollare e si prepara a gareggiare comunque, anche con il ginocchio in condizioni difficili.

Lindsey Vonn si è rotta completamente rotto il crociato sinistro nella caduta a Crans Montana. Ma non ha alcuna intenzione di non partecipare, per questo, alle Olimpiadi di Milano-Cortina che cominciano domenica prossima. Ovvero: Vonn ha intenzione di fare la discesa libera, con un crociato rotto, domenica prossima. “ Mi sono completamente rotta il crociato sinistro a Crans Montana “, ha detto in conferenza stampa. “Farò tutto quello che potrò per essere al cancelletto di partenza domenica a Cortina. Ovviamente non è quello che volevo, ho lavorato molto, so quali erano le mie chance prima e quelle che sono adesso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lindsey Vonn si è rotta il crociato, “ma domenica a Cortina gareggio lo stesso” (VIDEO)

Lindsey Vonn ha annunciato di aver subito una lesione al crociato sinistro, ma non molla.

