La tassa sul carbonio alle frontiere imposta da Bruxelles decimerà le entrate degli esportatori di energia dei Balcani

Bruxelles, 19 dicembre 2025 – La controversa inclusione dell’elettricità nella tariffa sul carbonio alle frontiere dell’UE ( Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) minaccia di sconvolgere il mercato energetico dell’Europa orientale quando entrerà in vigore il primo gennaio. Negli ultimi dieci anni, i Paesi dei Balcani occidentali – Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo, Albania e Macedonia del Nord – hanno esportato ogni anno nell’UE circa 10 terawattora di elettricità prodotta principalmente dal carbone, guadagnando miliardi per i Paesi in lista d’attesa per l’adesione all’UE. Ma questo redditizio modello di business sta per giungere al termine il primo gennaio, quando entrerà in vigore il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) dell’UE. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

