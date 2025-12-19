La tassa sul carbonio alle frontiere imposta da Bruxelles decimerà le entrate degli esportatori di energia dei Balcani
Bruxelles, 19 dicembre 2025 – La controversa inclusione dell’elettricità nella tariffa sul carbonio alle frontiere dell’UE ( Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) minaccia di sconvolgere il mercato energetico dell’Europa orientale quando entrerà in vigore il primo gennaio. Negli ultimi dieci anni, i Paesi dei Balcani occidentali – Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo, Albania e Macedonia del Nord – hanno esportato ogni anno nell’UE circa 10 terawattora di elettricità prodotta principalmente dal carbone, guadagnando miliardi per i Paesi in lista d’attesa per l’adesione all’UE. Ma questo redditizio modello di business sta per giungere al termine il primo gennaio, quando entrerà in vigore il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) dell’UE. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: Cina e Russia fuori dai Balcani? Bruxelles scommette sul piano crescita
Leggi anche: Aumenta l’imposta di soggiorno: "Entrate preziose per il territorio"
L’Unione europea ammette: la tassa sul carbonio alle frontiere “è troppo macchinosa”; La tassa sul carbonio alle frontiere imposta da Bruxelles decimerà le entrate degli esportatori di energia dei Balcani; L'UE rafforzerà la tassa sul carbonio sulle importazioni ad alte emissioni e reprimerà i tentativi di eluderla; QFP, i relatori PE propongono una tassa sulle piattaforme.
La tassa sul carbonio alle frontiere imposta da Bruxelles decimerà le entrate degli esportatori di energia dei Balcani - L’inclusione dell’elettricità nel CBAM dell’UE rischia di colpire duramente le esportazioni di energia dai Balcani occidentali, mettendo fine a un modello basato sull’elettricità da carbone, riducendo ... quotidiano.net
L’Unione europea ammette: la tassa sul carbonio alle frontiere “è troppo macchinosa” - La Commissione ha riscontrato che "il nostro sistema è troppo ampio, troppo macchinoso, presenta troppe lacune" ... energiaoltre.it
L’UE vuole rafforzare l’imposta sul carbonio delle importazioni, bloccando gli evasori - La proposta sul CBAM avanzata dalla Commissione Europea prevede di estendere la tassa ad alcuni beni assemblati. rinnovabili.it
L'introduzione di una tassa sul carbonio per l'edilizia e il trasporto stradale è stata rimandata di un anno. Inizialmente pianificata per il 2027, la tassa entrerà in vigore nell'anno successivo. Intanto, gli esperti avvertono sul rischio di povertà per migliaia di famigli - facebook.com facebook
Nuovo massimo degli ultimi due anni del prezzo della CO2, con un massimo intraday di 85,51 €/t. Significa 35 €/MWh sul prezzo dell'energia elettrica. Una tassa inutile e dannosa, continuiamo a farci del male. x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.