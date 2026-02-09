Il Pisa si trova a sei punti dalla zona salvezza dopo i risultati del weekend. La vittoria del Lecce contro l’Udinese, arrivata al novantesimo con un gol di Banda, ha allontanato ulteriormente i toscani dalla zona calda della classifica. La strada per evitarla si fa più difficile, con sei punti ancora da recuperare. La squadra di Hiljemark ora deve fare i conti con tre precedenti e cercare di trovare una strada per risalire la china.

Sei punti. Questa è la distanza che separa il Pisa dalla zona salvezza dopo i risultati del fine settimana, in particolare modo dopo il successo del Lecce in casa contro l’Udinese per 2-1, decisa al novantesimo da un gol di Banda. La classifica parla. I salentini di Di Francesco escono dal periodo negativo e allungano così dal terzetto composto da Verona, Pisa e Fiorentina, creando così il primo, piccolo, solco rispetto agli abissi della classifica. D’altronde una sola vittoria in classifica, dopo ventiquattro partite giocate, rendono la situazione in chiave salvezza difficile, se non impossibile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La classifica. Sei punti difficili per la zona salvezza. La missione di Hiljemark: soltanto tre precedenti

