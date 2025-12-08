Calcio serie C Grifo terzultimo in classifica | Perugia a cinque punti dalla zona salvezza

Perugiatoday.it | 8 dic 2025

Perdere un derby non è mai facile, ma qualsiasi squadra impegnata nel raggiungimento di un obiettivo importante ha il dovere morale di archiviare quanto accaduto e pensare a ciò che deve essere.È esattamente quel che il Perugia deve fare, dato che l'1-2 contro la Ternana ha prodotto l'effetto di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

