Calcio serie C Grifo terzultimo in classifica | Perugia a cinque punti dalla zona salvezza
Perdere un derby non è mai facile, ma qualsiasi squadra impegnata nel raggiungimento di un obiettivo importante ha il dovere morale di archiviare quanto accaduto e pensare a ciò che deve essere.È esattamente quel che il Perugia deve fare, dato che l'1-2 contro la Ternana ha prodotto l'effetto di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Calcio. Serie D, l'Imperia vince il derby. La Sanremese recrimina per due rigori non dati La decide un episodio: la sassata di Insolito al quarto d'ora del primo tempo - facebook.com Vai su Facebook
Calcio, serie D, finisce uno a uno la sfida tra Notaresco e Termoli. I giallorossi, passati per primi in vantaggio, escono dal terreno di gioco con qualche rammarico #IoSeguoTgr @TgrRai Vai su X
Calcio serie C, inizia la settimana del derby. Il Grifo è chiamato a ritrovarsi subito - Ripresa oggi pomeriggio degli allenamenti dopo un paio di giorni di riflessione. today.it scrive