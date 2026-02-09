La cartiera di Ovaro diventa simbolo della resilienza carnica

Venerdì 13 febbraio, nel centro socioculturale di Ovaro, si terrà la presentazione del progetto dedicato alla Cartiera di Ovaro. L’iniziativa mette in luce come questa vecchia fabbrica sia diventata un simbolo della forza e della capacità di resistere della comunità carnica. Alla presentazione parteciperanno rappresentanti locali, cittadini e appassionati che vogliono valorizzare un pezzo importante della storia della zona.

Sarà presentato venerdì 13 febbraio nel Centro socioculturale di Ovaro, alle ore 18, il progetto “La Cartiera di Ovaro. Patrimonio industriale della Carnia”. Lo storico stabilimento della Val Degano è stato designato come modello ed esempio di un progetto culturale che valorizzerà il proprio.🔗 Leggi su Udinetoday.it Approfondimenti su Ovaro Cartiera Tredici Pietro torna sul palco: tra incertezze e riscatto, il suo “Uomo che cade” diventa simbolo di resilienza. Tredici Pietro torna a esibirsi dal vivo con il suo nuovo brano, “Uomo che cade”. Cento anni: «Simbolo di resilienza, forza e amore» Il 7 gennaio, il sindaco di San Martino di Lupari, Nivo Fior, ha celebrato i cento anni di Angela Milesi, nata a Valtorta e residente nel comune dal 2004. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Ovaro Cartiera Argomenti discussi: La cartiera di Ovaro: uno spazio rigenerato che produce cultura. La cartiera di Ovaro diventa simbolo della resilienza carnicaLo storico stabilimento sarà protagonista di una ricerca storica, una mostra di fotografie e tanto altro, per indagarne il ruolo cruciale nel contesto socio-economico della Carnia ... udinetoday.it Operaio morto alla cartiera di Ovaro, disposta una perizia sulla dinamicaLa Procura di Udine ha disposto un ulteriore accertamento tecnico non ripetibile finalizzato all’esatta ricostruzione della dinamica e delle cause dell’incidente costato la vita lo scorso tre maggio ... rainews.it La cartiera di Ovaro Uno spazio rigenerato che produce #cultura, previste una ricerca storico etnografica e una raccolta di testimonianze Il progetto "La Cartiera di Ovaro. Patrimonio #industriale della Carnia" sarà presentato il 13 febbraio nel Centro sociocultu x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.