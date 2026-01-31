Tredici Pietro torna a esibirsi dal vivo con il suo nuovo brano, “Uomo che cade”. Dopo un periodo di incertezze, il figlio di Gianni Morandi ha deciso di riprendere in mano la sua carriera musicale. Al Festival di Sanremo 2026, ha presentato il pezzo nella sezione Nuove Proposte, attirando l’attenzione per la sua sincerità e il suo modo diretto di raccontare le difficoltà. La canzone è diventata un simbolo di resilienza, segno che anche tra le incertezze si può ritrovare la voglia

Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi e artista con tre album all’attivo, fa il suo esordio al Festival di Sanremo 2026 con la canzone *Uomo che cade*, in gara nella sezione Nuove Proposte. Il brano, presentato al pubblico dell’Ariston il 24 febbraio, non è solo un debutto musicale ma un manifesto personale su un percorso esistenziale: la vita come un continuo cadere e rialzarsi, senza traguardo finale. Ventotto anni, all’anagrafe Pietro Morandi, ha scelto di affrontare il palcoscenico più iconico della musica italiana con una traccia che parla di resilienza, di non fermarsi mai, di vivere il cammino anche quando si scivola. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tredici Pietro torna sul palco: tra incertezze e riscatto, il suo “Uomo che cade” diventa simbolo di resilienza.

