Kimpa Vita si oppose alle violenze dei portoghesi nel Regno del Kongo. Vedeva le croci bianche, ma anche i corpi neri venduti a peso. La sua eresia iniziò proprio lì, tra le catene e le prediche sul Cristo universale, mentre i villaggi venivano svuotati. La sua storia resta uno dei simboli più forti della resistenza africana alla colonizzazione.

Kimpa Vita vedeva croci bianche, ma anche i corpi neri venduti a peso ai portoghesi. La sua eresia è cominciata lì, nello spettacolo delle catene, tra le prediche sul Cristo universale e i villaggi svuotati nel Regno del Kongo. Imparava il catechismo, memorizzava i santi, recitava le formule. Ma ogni parola di salvezza cadeva sulla sua terra che sanguinava. Così ha iniziato a sospettare che Dio fosse stato sequestrato. Ha riaperto il Vangelo e ha annunciato che Gesù è nato nel Kongo, che Maria è una donna nera, che gli apostoli hanno il volto dei suoi. Ha spostato Betlemme: non più in quel punto lontano sulle mappe dei missionari, ma nella sua São Salvador, la capitale abbandonata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Kimpa Vita, la storia di una delle radici religiose della resistenza africana alla colonizzazione

Approfondimenti su Kimpa Vita Resistenza

A San Vito dei Normanni, una delle aziende agricole più note del Brindisino si distingue come simbolo di resistenza contro la Xylella.

Scopri un emozionante viaggio attraverso un inverno di luci e ombre, tra il fascismo e la Resistenza.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ensino superior politecnica do uíge/ Kimpa Vita facebook