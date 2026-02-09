Kimpa Vita la storia di una delle radici religiose della resistenza africana alla colonizzazione
Kimpa Vita si oppose alle violenze dei portoghesi nel Regno del Kongo. Vedeva le croci bianche, ma anche i corpi neri venduti a peso. La sua eresia iniziò proprio lì, tra le catene e le prediche sul Cristo universale, mentre i villaggi venivano svuotati. La sua storia resta uno dei simboli più forti della resistenza africana alla colonizzazione.
Kimpa Vita vedeva croci bianche, ma anche i corpi neri venduti a peso ai portoghesi. La sua eresia è cominciata lì, nello spettacolo delle catene, tra le prediche sul Cristo universale e i villaggi svuotati nel Regno del Kongo. Imparava il catechismo, memorizzava i santi, recitava le formule. Ma ogni parola di salvezza cadeva sulla sua terra che sanguinava. Così ha iniziato a sospettare che Dio fosse stato sequestrato. Ha riaperto il Vangelo e ha annunciato che Gesù è nato nel Kongo, che Maria è una donna nera, che gli apostoli hanno il volto dei suoi. Ha spostato Betlemme: non più in quel punto lontano sulle mappe dei missionari, ma nella sua São Salvador, la capitale abbandonata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
