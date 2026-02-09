Kim Kardashian e Lewis Hamilton escono allo scoperto | L’inquadratura al Super Bowl

Per la prima volta, Kim Kardashian e Lewis Hamilton sono stati visti insieme al Super Bowl. Le telecamere li hanno inquadrati seduti vicini, senza nascondersi. La scena ha fatto subito il giro dei social e dei media, confermando che tra i due c’è qualcosa di più di una semplice conoscenza. Nessuna dichiarazione ufficiale, ma la presenza fianco a fianco davanti alle telecamere ha già fatto parlare molto.

Per la prima volta Kim Kardashian e Lewis Hamilton si mostrano insieme: Sono al Super Bowl quando le telecamere della diretta li inquadrano seduti vicini E’ da qualche giorno che si parla di un’intesa speciale tra Kim Kardashian e Lewis Hamilton ma ora sembra proprio che tutto questo sia diventato ufficiale. Siamo al Super Bowl quando i due vengono inquadrati dal maxi schermo, l’uno di fianco all’altra, uscendo finalmente allo scoperto. L’inizio di una storia sulla quale si vociferava già a partire dagli avvistamenti della scorsa settimana. Kim Kardashian e Lewis Hamilton era stati visti in Europa, dove avevano soggiornato in un hotel esclusivissimo, l’Estelle Manor nelle Cotswolds. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

