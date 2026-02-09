Kim Kardashian e Lewis Hamilton escono allo scoperto | L’inquadratura al Super Bowl
Per la prima volta, Kim Kardashian e Lewis Hamilton sono stati visti insieme al Super Bowl. Le telecamere li hanno inquadrati seduti vicini, senza nascondersi. La scena ha fatto subito il giro dei social e dei media, confermando che tra i due c’è qualcosa di più di una semplice conoscenza. Nessuna dichiarazione ufficiale, ma la presenza fianco a fianco davanti alle telecamere ha già fatto parlare molto.
Per la prima volta Kim Kardashian e Lewis Hamilton si mostrano insieme: Sono al Super Bowl quando le telecamere della diretta li inquadrano seduti vicini E’ da qualche giorno che si parla di un’intesa speciale tra Kim Kardashian e Lewis Hamilton ma ora sembra proprio che tutto questo sia diventato ufficiale. Siamo al Super Bowl quando i due vengono inquadrati dal maxi schermo, l’uno di fianco all’altra, uscendo finalmente allo scoperto. L’inizio di una storia sulla quale si vociferava già a partire dagli avvistamenti della scorsa settimana. Kim Kardashian e Lewis Hamilton era stati visti in Europa, dove avevano soggiornato in un hotel esclusivissimo, l’Estelle Manor nelle Cotswolds. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Approfondimenti su Kim Kardashian Lewis Hamilton
Kim Kardashian e Lewis Hamilton seduti insieme al Super Bowl 2026
Kim Kardashian e Lewis Hamilton sono stati v spotted seduti fianco a fianco allo stadio durante il Super Bowl 2026.
Lewis Hamilton e Kim Kardashian insieme al Super Bowl: il flirt è ufficiale
Lewis Hamilton e Kim Kardashian sono stati visti insieme al Super Bowl, cosa che sembra ufficializzare il loro flirt.
Ultime notizie su Kim Kardashian Lewis Hamilton
Argomenti discussi: Kim Kardashian e Lewis Hamilton si starebbero frequentando in segreto; Kim Kardashian e Lewis Hamilton sono una coppia? Cosa sappiamo; Lewis Hamilton e Kim Kardashian sono una coppia? Fuga romantica da 140 mila euro; Lewis Hamilton e Kim Kardashian stanno insieme, hanno passato un weekend da 140 mila euro insieme. Lei si è portata dietro 8 valigie, di cui una piena solo di borse: l'indiscrezione.
Il look di Kim Kardashian, al Super Bowl con Lewis Hamilton: a chi si ispira la frangetta fintaKim Kardashian e Lewis Hamilton sono stati avvistati insieme al Super Bowl, erano seduti vicini sugli spalti a godersi lo show: è nata una coppia? fanpage.it
Kim Kardashian e Lewis Hamilton insieme al Super Bowl 2026, l’uscita pubblica confermerebbe la loro relazioneKim Kardashian e Lewis Hamilton presenziano al Super Bowl 2026 fianco a fianco. La star americana dei reality e il pilota di Formula1 alimentano così le voci sempre più numerose a proposito di una ... fanpage.it
Ma allora è vero: #Hamilton e #KimKardashian stanno insieme, le foto al #Superbowl x.com
La Ferrari riparta da Kim Kardashian. Lewis Hamilton lo ha già fatto. #hamilton #kimkardashian #ferrari facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.