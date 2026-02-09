Kim Kardashian e Lewis Hamilton sono stati v spotted seduti fianco a fianco allo stadio durante il Super Bowl 2026. L’imprenditrice e il pilota hanno condiviso un momento, mentre lo stadio si riempiva di star della tecnologia, tra cui Jay-Z e Blue Ivy Carter. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti, con molti che si chiedono se ci sia qualcosa di più tra i due.

Naturalmente, non sono gli unici nomi pesanti presenti sugli spalti. Sul posto c’è anche una pattuglia di CEO dell’industria dei media e della tech, come riporta Dylan Byers di Puck: Mathias Döpfner di Axel Springer, Sundar Pichai di Google, Neal Mohan di YouTube, Ted Sarandos di Netflix, David Ellison di Paramount e Josh D'Amaro, scelto di recente per sostituire Bob Iger alla Disney. Anche se Turning Point USA sta organizzando un evento di halftime concorrente, la potenza di fuoco delle celebrità sugli spalti del Super Bowl non ne ha risentito. Jay-Z è stato avvistato accanto alla figlia Blue Ivy Carter, sempre più somigliante a Beyoncé (che, a quanto pare, non era presente). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Kim Kardashian e Lewis Hamilton seduti insieme al Super Bowl 2026

Kim Kardashian e Lewis Hamilton sono stati visti insieme al Super Bowl 2026.

Kim Kardashian e Lewis Hamilton sono stati visti insieme al Super Bowl, confermando i rumors che circolavano da settimane.

