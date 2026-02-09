Khephren Thuram dopo Juve Lazio | Abbiamo dato tutto prendere gol al primo tiro dà fastidio L’Inter? Giocheremo ancor di più per vincere!

Khephren Thuram si presenta con un volto teso dopo il pareggio contro la Lazio. Il centrocampista della Juventus ammette di aver dato tutto in campo, sottolineando come prendere gol al primo tiro sia stato un colpo duro da digerire. Non nasconde la delusione, ma già pensa alla prossima sfida con l’Inter, promettendo che i bianconeri giocheranno ancora più determinati per ottenere i tre punti. Thuram parla di una squadra che non si arrende e che punta a migliorare.

Thuram si è lasciato andare a qualche commento dopo il pari tra Juventus e Lazio.

