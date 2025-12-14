Calciomercato Inter da Frattesi alla Juve allo scambio con Khephren Thuram | Chiellini dice tutto!

L'ultima fase del calciomercato vede l'Inter protagonista con trattative importanti, tra cui l'acquisto di Frattesi e uno scambio con Khephren Thuram. Chiellini, dirigente della Juventus, commenta le novità e le strategie di mercato delle due squadre, offrendo un quadro completo delle operazioni in corso e delle prospettive future.

© Internews24.com - Calciomercato Inter, da Frattesi alla Juve allo scambio con Khephren Thuram: Chiellini dice tutto! Inter News 24 Le parole del dirigente bianconero. Arriva una chiusura netta sulle voci di mercato che hanno agitato l’asse Milano-Torino negli ultimi giorni. Pochi minuti prima del fischio d’inizio della sfida contro il Bologna, Giorgio Chiellini ha fatto chiarezza ai microfoni di DAZN sull’ipotesi di scambio tra Davide Frattesi e Khephren Thuram. Il dirigente bianconero ha preferito non esprimersi sul centrocampista della Beneamata, ritenendo irrispettoso parlare di un tesserato di un altro club, ma è stato perentorio sul futuro del mediano francese. Internews24.com Frattesi alla Juve? L’Inter rilancia, dateci Thuram! Frattesi saluta l’Inter: c’è una sola via d’uscita (e non è la Juve) | CM.IT - Frattesi può lasciare l'Inter: dalla Juventus alle altre piste, la situazione sul futuro del centrocampista romano ... calciomercato.it

