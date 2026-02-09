Keely Cashman difende Lindsey Vonn dagli attacchi mediatici | Siete soli esperti da poltrona

Keely Cashman rompe il silenzio e difende Lindsey Vonn dopo la caduta di ieri a Cortina d’Ampezzo. La giovane atleta statunitense attacca gli esperti che si sono scagliati contro la campionessa, definendoli “soli esperti da poltrona”. Cashman sottolinea che le critiche sono ingiuste e che Vonn merita rispetto, anche in momenti difficili come questo.

Nel giorno successivo alla rovinosa caduta di Lindsey Vonn nella discesa olimpica di Cortina d’Ampezzo, a rompere il silenzio e a prendere una posizione netta è stata Keely Cashman. La sciatrice statunitense, specialista delle discipline veloci e compagna di squadra della fuoriclasse americana, ha deciso di intervenire pubblicamente per difendere Vonn dalle critiche e dalle interpretazioni che hanno invaso il dibattito mediatico. Cashman non ha usato giri di parole, puntando il dito contro chi ha collegato direttamente l’incidente alla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, infortunio che Vonn aveva riportato a Crans Montana in Coppa del Mondo ma che non le aveva impedito di presentarsi al via della gara olimpica. 🔗 Leggi su Oasport.it

