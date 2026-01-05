I nostri figli… | la mamma di Giovanni difende le vittime di Crans-Montana dagli attacchi online

In seguito alla tragedia di Crans-Montana, la madre di Giovanni interviene per difendere le vittime dagli attacchi online. La notte di Capodanno ha portato alla scoperta di adolescenti e giovani vittime di un evento drammatico, avvenuto nel bar Le Constellation. È importante affrontare questa situazione con rispetto e sensibilità, ricordando l’importanza di proteggere i minori e promuovere un dialogo costruttivo.

È una strage di ragazzi quella che si è consumata nella notte di Capodanno a Crans-Montana. Le prime vittime ritrovate all'interno del bar Le Constellation, di proprietà di Jessica e Jacques Moretti, sono adolescenti e giovanissimi che, forse per la prima volta, avevano scelto di trascorrere il veglione con gli amici, lontano dai genitori. Tra le vittime c'è anche Giovanni Tamburi, 16 anni, bolognese. Si trovava in Svizzera con il padre, ma la sera del 31 dicembre aveva deciso di uscire per festeggiare con gli amici. Proprio la giovanissima età dei frequentatori del locale e i primi video circolati sui social hanno alimentato polemiche sulla presunta scarsa reattività dei ragazzi davanti alle prime scintille e, in diversi casi, accuse pesanti e ingiuste rivolte a quei giovani.

