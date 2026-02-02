Questa mattina il Milan ha annunciato di aver rinunciato all’acquisto di Jean-Philippe Mateta. I controlli medici sul ginocchio del giocatore hanno rivelato problemi che hanno convinto il club a non procedere con l’affare. La trattativa si era avviata da settimane, ma alla fine tutto è saltato senza possibilità di ripensamenti.

Finisce qua la saga Mateta-Milan. Dopo che sembrava ormai sicuro il suo arrivo nel pomeriggio di ieri, ecco che la trattativa con il Crystal Palace per l'attaccante francese è saltata. Lo ha annunciato il giornalista esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio sul proprio profilo X pochi minuti fa. Il motivo? Secondo il giornalista la decisione sarebbe arrivata solamente dopo gli ulteriori controlli che il club di Via Aldo Rossi ha fatto al ginocchio di Mateta. LEGGI ANCHE: Milan, le ultime sulla saga Mateta. La conferenza stampa di Allegri tra infortunati e recuperi Come noto, nella giornata di oggi il Milan, dopo aver chiuso con il Crystal Palace ogni tipo di accordo economico per il suo arrivo già nella sessione invernale di calciomercato, ha voluto far sostenere alla punta francese dei controlli supplementari per capire le condizioni del ginocchio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Calciomercato Milan, saltato l'affare Mateta: tutti i dettagli

Il Milan sta chiudendo l'accordo con Jean-Philippe Mateta.

Il trasferimento di Jean-Philippe Mateta al Milan si è ufficialmente arenato nelle ultime ore di mercato.

