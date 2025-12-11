Kalulu festeggia sui social dopo la vittoria contro il Pafos | Tre punti fondamentali Il post del difensore – FOTO

Kalulu celebra sui social la vittoria in trasferta contro il Pafos, definendola

Kalulu soddisfatto su Instagram dopo la vittoria in trasferta. Il difensore festeggia i 3 punti importanti e rilancia il Club in ottica qualificazione. Pierre Kalulu, difensore della Juve, ha voluto celebrare la vittoria conquistata dalla sua squadra con un messaggio sui social network. Dopo il successo ottenuto in casa contro il Pafos, Kalulu ha condiviso la sua soddisfazione con i tifosi. Tramite il suo profilo Instagram, il calciatore francese ha pubblicato un messaggio conciso ma significativo, accompagnato da una bandierina a scacchi (?), simbolo della vittoria. Questo breve commento sottolinea l’importanza dei tre punti conquistati in una sfida che era fondamentale per il cammino europeo della Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com