Zhegrova motiva i compagni dopo Juve Lecce | il messaggio alla squadra sui social dopo il deludente pareggio
Dopo il pareggio contro il Lecce, Zhegrova ha condiviso un messaggio sui social rivolto ai compagni di squadra. L’obiettivo è mantenere alta la concentrazione e affrontare le prossime sfide con determinazione. Un gesto che sottolinea l’importanza del gruppo e della crescita collettiva, in un momento di riflessione e stimolo per migliorare le prestazioni della squadra.
Zhegrova manda un messaggio alla squadra dopo il deludente pari contro il Lecce. Ecco il messaggio sui social. La Juventus deve archiviare in fretta la cocente delusione maturata tra le mura amiche dell’Allianz Stadium contro un Lecce coriaceo e mai domo. Il pareggio finale per 1-1 lascia inevitabilmente l’amaro in bocca a tutto l’ambiente bianconero, che sperava in una vittoria piena per dare continuità ai risultati e accorciare la classifica. Tra i protagonisti che hanno voluto far sentire la propria voce spicca Edon Zhegrova, che ha utilizzato i suoi canali social per suonare la carica in vista dei prossimi, decisivi impegni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
