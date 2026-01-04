Zhegrova motiva i compagni dopo Juve Lecce | il messaggio alla squadra sui social dopo il deludente pareggio

Dopo il pareggio contro il Lecce, Zhegrova ha condiviso un messaggio sui social rivolto ai compagni di squadra. L’obiettivo è mantenere alta la concentrazione e affrontare le prossime sfide con determinazione. Un gesto che sottolinea l’importanza del gruppo e della crescita collettiva, in un momento di riflessione e stimolo per migliorare le prestazioni della squadra.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.