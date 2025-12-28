Kalulu a +2000 è record | nessuno in Europa come il difensore della Juventus Il primato unico

Kalulu, con oltre 2000 minuti giocati, stabilisce un record unico tra i difensori in Europa. La sua costanza e affidabilità sono testimonianza del ruolo fondamentale che ricopre nella rosa della Juventus, distinguendosi per continuità e rendimento. Questo risultato conferma l'importanza del suo contributo nel contesto della stagione, sottolineando la crescita e la stabilità del giocatore nel campionato italiano.

del giocatore francese. Il rendimento di Pierre Kalulu con la maglia della Juventus sta assumendo proporzioni numeriche impressionanti, tanto da consacrarlo come l’indiscusso “stakanovista” della rosa bianconera. Il difensore francese è riuscito in un’impresa rara nel calcio moderno: non ha saltato nemmeno un istante delle 24 partite stagionali disputate finora, rimanendo un punto fermo inamovibile sia sotto la precedente gestione di Igor Tudor sia con l’attuale guida tecnica di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

