Kalulu, con oltre 2000 minuti giocati, stabilisce un record unico tra i difensori in Europa. La sua costanza e affidabilità sono testimonianza del ruolo fondamentale che ricopre nella rosa della Juventus, distinguendosi per continuità e rendimento. Questo risultato conferma l'importanza del suo contributo nel contesto della stagione, sottolineando la crescita e la stabilità del giocatore nel campionato italiano.

del giocatore francese. Il rendimento di  Pierre Kalulu  con la maglia della  Juventus  sta assumendo proporzioni numeriche impressionanti, tanto da consacrarlo come l’indiscusso “stakanovista” della rosa bianconera. Il difensore francese è riuscito in un’impresa rara nel calcio moderno: non ha saltato nemmeno un istante delle  24 partite stagionali  disputate finora, rimanendo un punto fermo inamovibile sia sotto la precedente gestione di  Igor Tudor  sia con l’attuale guida tecnica di  Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

