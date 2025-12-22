Yildiz Juventus trattativa bloccata | rinnovo in stand-by e rischio assalto dalla Premier La rivelazione della Gazzetta
Yildiz Juventus, tutto (ancora) fermo: rinnovo congelato e ombre dalla Premier. La rivelazione della Gazzetta Il futuro di Kenan Yildiz alla Juventus si muove su un filo sottile, sospeso tra il sogno di diventare l’erede naturale di Alessandro Del Piero e lo spettro di un addio doloroso come quello di Paulo Dybala. Oggi il talento . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Yildiz–Juventus, la trattativa entra nel vivo: il rinnovo si avvicina ma la Premier fa paura
Leggi anche: Rinnovo Yildiz, la rivelazione di Balzarini sulla decisione della Juve: ecco il motivo. Poi l’auspicio del giornalista su un aspetto in particolare della trattativa
Juventus, rinnovo Yildiz in arrivo: la famiglia è a Torino; Rinnovo Yildiz Juventus: non è più solo l'aspetto economico; Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 16 dicembre.
Prima di Natale nuovo incontro fra la Juventus e Yildiz per il rinnovo: il punto sulla trattativa - La Juventus si gode la crescita costante di Kenan Yildiz, col lavoro di Luciano Spalletti che lo sta mettendo ancora più al centro della manovra. tuttomercatoweb.com
Stallo Juve-Yildiz, il calciatore avrebbe chiesto garanzie sulle ambizioni del club - Secondo le ultime indiscrezioni che filtrano nella giornata di oggi dalla Continassa, lo stallo fra la Juventus e Kenan Yildiz per il rinnovo del contratto del turco non dipenderebbe solo da una ... it.blastingnews.com
Yildiz Juventus, due club inglesi sono pronti ad affondare il colpo: la posizione dei bianconeri sul giocatore turco - Yildiz Juventus, Chelsea e Arsenal sono sulle tracce del turco e presto potrebbero affondare il colpo. calcionews24.com
Contro la Roma la Juventus si è confermata in crescita, e Yildiz sempre più centrale nel progetto tattico di Spalletti. x.com
Contro la Roma Kenan Yildiz è stato il centro di gravità dell'attacco della Juventus, con la squadra che ha saputo supportarlo nel modo giusto. Merito del talento del turco, ma anche del lavoro tattico che sta facendo Spalletti. - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.