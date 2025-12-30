Rocchi sbotta dopo le polemiche sugli arbitri | Pronto a lasciare domattina Il gol dell’Udinese e la rabbia della Lazio cos’è successo

Dopo le recenti polemiche sugli arbitri, Rocchi ha espresso la sua intenzione di dimettersi, affermando di essere pronto a lasciare “domattina” se necessario. La partita tra Udinese e Lazio, con il gol dell’Udinese e le reazioni della Lazio, ha acceso discussioni sulla gestione degli incontri. Rocchi ha sottolineato la propria integrità, ribadendo che la sua buona fede non è in discussione e che è disposto ad abbandonare se ci sono dubbi sulla sua onestà.

«L’ho sempre detto a tutti senza problemi e lo ribadisco: se qualcuno non crede alla nostra buona fede, io domani mattina lascio». Risponde così Gianluca Rocchi, designatore arbitrale per le Serie A e B di calcio, alle polemiche sugli episodi più controversi della 17esima giornata di campionato, in particolare il gol di Keinan Davis in Udinese-Lazio. «Il nostro obiettivo è quello di fare i meno errori possibili, poi ne commettiamo, e se foste con me qualche weekend vedreste quanto mi incazzo», ha spiegato Rocchi durante Open Var su DAZN. Il gol delle polemiche in Udinese-Lazio. Le polemiche più accese si sono concentrate sulla rete di Keinan Davis, in Udinese-Lazio, match di Serie A giocatosi sabato 27 dicembre: un gol valevole il pareggio in zona Cesarini, al 95?, viziato da un possibile fallo di mano dell’inglese. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Rocchi ancora sugli arbitri: «Basta polemiche! Ora serve maggior collaborazione per arrivare ad un grande obiettivo» Leggi anche: Rocchi pone la fiducia sugli arbitri: «Pronto a dimettermi se non si crede alla buona fede» Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Rocchi sbotta dopo le polemiche sugli arbitri: «Pronto a lasciare domattina». Il gol dell’Udinese e la rabbia della Lazio, cos’è successo - Il designatore arbitrale al contrattacco dopo le proteste sul pareggio al 95'. open.online Rocchi pone la fiducia sugli arbitri: «Pronto a dimettermi se non si crede alla buona fede» - Il designatore risponde alle polemiche della Lazio: "Io guardo il regolamento, devo capire se la decisione è corretta e quella decisione è corretta, poi se uno vuole crederci o meno, beh, non è un pro ... ilnapolista.it

