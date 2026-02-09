Juventus Spalletti recupera un top per l’Inter L’annuncio del giocatore | Ci vediamo alla prossima

La Juventus si prepara ad affrontare il Derby d’Italia con un’assenza pesante tra le fila avversarie. Luciano Spalletti ha recuperato un giocatore chiave per l’Inter, che ha annunciato di essere pronto a tornare in campo, anche se senza specificare quando. La squadra di Allegri deve ora fare i conti con questa novità, mentre l’Inter spera di sfruttare al massimo questa occasione. I tifosi aspettano di scoprire se il ritorno influirà sullo stato di forma e sulla strategia in vista della partita.

Conceicao. La Juventus può tirare un sospiro di sollievo in vista dei prossimi impegni, a partire dal Derby d’Italia. Francisco Conceicao, fermatosi nel riscaldamento prima dell’ultima gara per un fastidio muscolare che lo aveva costretto a restare in panchina, non preoccupa più lo staff medico bianconero. Gli accertamenti effettuati nelle ore successive hanno escluso problemi di rilievo. Il piccolo contrattempo è già rientrato e non dovrebbe compromettere la sua disponibilità per la sfida contro l’ Inter, appuntamento chiave della stagione. Una notizia importante per Luciano Spalletti, che conta molto sull’estro e sulla vivacità del numero 7.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.itImmagine generica

