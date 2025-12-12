Frattesi Juve | via ai contatti per strapparlo all’Inter! L’idea del giocatore i costi dell’affare e l’alleato Spalletti Dentro alla possibile trattativa

La Juventus ha avviato i primi contatti per acquistare Davide Frattesi dall’Inter. La trattativa si concentra sulla volontà del giocatore, i costi dell’operazione e il ruolo di Spalletti come possibile alleato nel trasferimento. Analizziamo le dinamiche di questa possibile operazione e le implicazioni per entrambe le squadre.

Frattesi Juve: avviati i contatti per acquistarlo dall’Inter! La posizione del giocatore, i costi e l’alleato Spalletti. Dentro alla possibile operazione. È una suggestione che rischia di trasformarsi presto in una trattativa clamorosa. Davide Frattesi è ai ferri corti con l’Inter e guarda con insistenza verso Torino. Il centrocampista romano classe 1999, protagonista indiscusso della seconda stella nerazzurra e delle notti europee passate, è finito ai margini del progetto tecnico attuale e ha individuato nella Juventus la via di fuga ideale. Il motivo ha un nome preciso: Luciano Spalletti. Lo riferisce Tuttosport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

