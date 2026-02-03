Juventus i rinforzi per le giovanili | da Licina a Krediet

La Juventus ha messo a segno diversi acquisti per le sue squadre giovanili durante il mercato invernale. Da Licina a Krediet, la società ha investito sui giovani talenti, puntando a costruire il futuro del settore giovanile. Ora si aspetta di vedere come si inseriranno nelle varie categorie e se riusciranno a emergere.

Nel mercato invernale, la Juventus è stata molto attiva sul fronte delle giovanili: da Licina a Krediet, gli investimenti sui futuri Yildiz. I rinforzi per le giovanili della Juventus: da Licina a Krediet Juventus molto attiva anche per il fronte next gen. Da segnalare soprattutto l’arrivo del classe 2007 Adin L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, i rinforzi per le giovanili: da Licina a Krediet Approfondimenti su Juventus Giovanili Juventus, Fortunato Krediet nuovo nome per la Next Gen La Juventus ha annunciato l’arrivo di Fortunato Krediet alla sua squadra di sviluppo, la Next Gen. Fortunato Krediet Juve, colpo per la Juventus Under 16. Chi è? La sua storia e le sue caratteristiche tecniche. Il focus Fortunato Krediet Juve, classe 2010 olandese, si è unito alla Juventus Under 16 di Gridel. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Juventus Giovanili Argomenti discussi: Bagno di umiltà: Juve, servono rinforzi; Calciomercato, tutti i trasferimenti dell'ultima giornata del mercato invernale; Mercato Juventus, Spalletti esasperato chiede due rinforzi cruciali: trattative avanzate; ? La Fiorentina cerca un rinforzo in difesa per Vanoli: idea in casa Juve!. Juventus, niente colpo da 9 ma rosa completata: le mosse di gennaio di Comolli e OttoliniJuventus, niente colpo da 9 ma rosa completata: le mosse di gennaio di Comolli e Ottolini Spalletti rilancia la corsa Champions: numeri da scudetto negli ultimi tre mesi Come riporta ... tuttojuve.com La Juventus farà un nuovo tentativo per Kolo Muani ma il Tottenham frenaLa Juventus continua a muoversi sul mercato alla ricerca di rinforzi offensivi e torna d’attualità il nome di Randal Kolo Muani. A fare il punto sulla situazione è ... tuttojuve.com Mercato #Juventus, #Spalletti esasperato chiede due rinforzi cruciali: trattative avanzate #calciomercato - facebook.com facebook La #Juventus sotto #Spalletti ridisegna l’attacco: sul mercato, tra i nomi caldi ci sono Randal Kolo Muani, Beto, Pellegrino e Castro, con Spalletti che punta a rinforzi rapidi per affrontare @SerieA, #CoppaItalia e #Champions x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.