Juventus | McKennie esplode come bomber

Dopo il pareggio a reti inviolate contro la Lazio, Weston McKennie si prende la scena come protagonista. La Juventus ha ottenuto un punto importante all’Allianz Stadium, e il centrocampista americano ha dimostrato di essere in forma, segnando e dando prova di essere un elemento fondamentale per la squadra in questa fase della stagione.

Dopo il pareggio contro la Lazio (2-2 all'Allianz Stadium l'8 febbraio 2026), Weston McKennie si conferma l'uomo in più della Juventus in questa fase della stagione. L'americano classe 1998, schierato spesso come trequartista o mezzala avanzata nel 4-2-3-1 fluido di Luciano Spalletti, ha segnato cinque gol da gennaio 2026 in

