Juventus McKennie semre più lontano dalla Juventus

L'avventura di Weston McKennie alla Juventus sembra prossima alla conclusione, con offerte dalla Major League Soccer che potrebbero portarlo a lasciare Torino. La situazione del centrocampista statunitense si sta delineando in modo chiaro, segnando un possibile cambio di squadra e di percorso professionale. Restano da monitorare gli sviluppi di questa trattativa e le decisioni che prenderà il giocatore nei prossimi giorni.

Sembra giunta al termine l’avventura di McKennie alla Juventus, con importanti offerte dalla MLS che potrebbero portare lo statunitense lontano da Torino. Il punto su McKennie L’esperto di mercato Luca Marchetti, presente negli studi di Sky Sport, ha parlato dei casi spinosi in casa Juventus: “C’è un altro fronte in L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, McKennie semre più lontano dalla Juventus Leggi anche: Dal volo in ritardo al futuro: McKennie sempre più lontano dalla Juve Leggi anche: Juventus, “Ancora senza DS al 21 Ottobre, Ottolini sempre più lontano” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Vlahovic Juventus possibile separazione a zero in estate | il rinnovo si fa sempre più complicato Il motivo; Frattesi Juventus idea sempre più concreta | nei piani della Vecchia Signora l’azzurro andrebbe a sostituire quel bianconero Di chi si tratta. Juventus-McKennie, è stallo sul rinnovo: le cifre, la durata e il sogno del centrocampista - by per quanto riguarda il rinnovo di McKennie con la Juve: ecco cosa può succedere nei prossimi mesi. msn.com

Juventus, rinnovo McKennie: cosa stanno aspettando? L’americano è ormai una certezza - È questa la domanda che si pongono in molti nel mondo Juventus. tuttojuve.com

Juventus, McKennie: “Amo stare con i bambini e dargli un sorriso. Rinnovo? Spero di sì” - Le recenti e prestigiose vittorie ottenute contro Bologna e Roma hanno ridato slancio alla classifica ... gianlucadimarzio.com

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, le trattative per il rinnovo di #Mckennie con la Juventus sarebbero congelate Il centrocampista si prepara a cambiare aria x.com

La Fiorentina osserva con attenzione Weston McKennie Secondo La Nazione, i Viola - con l’arrivo dell’ex bianconero, Fabio Paratici - puntano sulle difficoltà legate al rinnovo con la Juventus da parte del centrocampista L’americano è un profilo particola - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.