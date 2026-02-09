Juventus-Lazio l’ex arbitro Marelli boccia Guida Su Cabal era rigore

Da ilprimatonazionale.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex arbitro Luca Marelli non ha avuto mezze misure nel commentare la partita Juventus-Lazio. Durante il match, Marelli ha criticato duramente le decisioni di Guida e dell’assistente al VAR Mazzoleni. In particolare, Marelli ha sottolineato che il rigore su Cabal era evidente e che l’arbitro avrebbe dovuto assegnarlo. Le sue parole sono arrivate subito dopo la partita, alimentando il dibattito sulle decisioni arbitrali.

Marelli boccia Guida L’ex arbitro Luca Marelli ha bocciato su tutta la linea l’operato dell’arbitro Guida e dell’Assistente al VAR Mazzoleni in Juventus-Lazio. Teun Koopmeiners aveva sbloccato la sfida tra Juve e Lazio su un’azione che aveva visto in precedenza anche un brutto intervento di Gila su Cabal in area L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus lazio l8217ex arbitro marelli boccia guida su cabal era rigore

© Ilprimatonazionale.it - Juventus-Lazio, l’ex arbitro Marelli boccia Guida “Su Cabal era rigore”

Approfondimenti su Juventus Lazio

Juventus-Lazio, il gol di Koop era regolare? E c’era rigore su Cabal?

Cabal si scontra con Gila, Spalletti chiede rigore e arbitro annulla il gol: proteste in Juventus-Lazio

Durante il match dell'Allianz Stadium tra Juventus e Lazio, i tifosi hanno assistito a momenti di tensione.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Juventus Lazio

Argomenti discussi: Juve-Lazio: cuore e rimonta, non basta a vincere contro Guida e Var ma che squadra. Tutte le dichiarazioni; Pronostico Juventus-Lazio quote analisi 24ª giornata Serie A; L'ex Sarri rammaricato dopo Juve-Lazio: Potevamo sfruttare meglio 2-3 occasioni. Poi il super elogio all'ospite Douglas Costa; Serie A Enilive | Juventus-Lazio, la designazione arbitrale e i precedenti.

juventus lazio l exJuventus-Lazio, le pagelle di Eurosport: Kalulu il migliore, Locatelli il peggiorePierre Kalulu è il migliore nella Juventus che, sotto 0-2, pareggia 2-2 con la Lazio allo Stadium: voto 7,5 in pagella per il difensore, che interpreta al meglio le 2 fasi, e che ha anche ... tuttojuve.com

Juventus-Lazio 2-2, gol e highlights: Kalulu pareggia al 96'$ (u0015Lu000f??l§u001al§????u0005u0006????Os??s??3??A?? ?qF?u0010??| {?+?!?*9*u0004????0?9?u0013?zu0003?dau001fu0013 ??u0011?u0006 ??u0011u001a9?u0011u0002?>??u0004? u0004~?A?u?pN ?_?>??Lg??u00064u0 ... sport.sky.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.