Juventus-Lazio l’ex arbitro Marelli boccia Guida Su Cabal era rigore

L’ex arbitro Luca Marelli non ha avuto mezze misure nel commentare la partita Juventus-Lazio. Durante il match, Marelli ha criticato duramente le decisioni di Guida e dell’assistente al VAR Mazzoleni. In particolare, Marelli ha sottolineato che il rigore su Cabal era evidente e che l’arbitro avrebbe dovuto assegnarlo. Le sue parole sono arrivate subito dopo la partita, alimentando il dibattito sulle decisioni arbitrali.

