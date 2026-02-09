Juventus-Lazio l’ex arbitro Marelli boccia Guida Su Cabal era rigore
L’ex arbitro Luca Marelli non ha avuto mezze misure nel commentare la partita Juventus-Lazio. Durante il match, Marelli ha criticato duramente le decisioni di Guida e dell’assistente al VAR Mazzoleni. In particolare, Marelli ha sottolineato che il rigore su Cabal era evidente e che l’arbitro avrebbe dovuto assegnarlo. Le sue parole sono arrivate subito dopo la partita, alimentando il dibattito sulle decisioni arbitrali.
Marelli boccia Guida L’ex arbitro Luca Marelli ha bocciato su tutta la linea l’operato dell’arbitro Guida e dell’Assistente al VAR Mazzoleni in Juventus-Lazio. Teun Koopmeiners aveva sbloccato la sfida tra Juve e Lazio su un’azione che aveva visto in precedenza anche un brutto intervento di Gila su Cabal in area L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Durante il match dell'Allianz Stadium tra Juventus e Lazio, i tifosi hanno assistito a momenti di tensione.
