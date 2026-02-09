Juventus-Lazio il gol di Koop era regolare? E c’era rigore su Cabal?
La partita tra Juventus e Lazio si è accesa con molte polemiche. Al centro della scena, il gol di Koopmeiners, che l’arbitro ha convalidato, anche se molti sostengono che ci fosse un fuorigioco di Thuram. Ma il vero nodo riguarda il mancato rigore sulla Juventus, quando Cabal ha commesso un fallo evidente in area. La decisione dell’arbitro ha scatenato le proteste dei bianconeri e alimentato il dibattito tra tifosi e commentatori.
Juventus derubata. Farà a lungo discutere l’episodio del gol annullato a Koopmeiners. In primis per il fuorigioco di Thuram, considerato attivo, ma soprattutto per il mancato calcio di rigore non dato ai bianconeri. Lo stesso Luciano Spalletti non ha risparmiato critiche alla gestione arbitrale sui microfoni di DAZN al termine L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Approfondimenti su Juventus Lazio
Cabal si scontra con Gila, Spalletti chiede rigore e arbitro annulla il gol: proteste in Juventus-Lazio
Durante il match dell'Allianz Stadium tra Juventus e Lazio, i tifosi hanno assistito a momenti di tensione.
La moviola del derby: regolare il gol del Milan. C’era il rigore per l’Inter? Sembra proprio che …
Lazio Juventus 1-0 | Il doppio giallo a McKennie e il rigore su Conceicao: highlights e moviola.
Ultime notizie su Juventus Lazio
Argomenti discussi: Juventus-Lazio 2-2, gol e highlights: Kalulu pareggia al 96'; Juve, cuore e...testa: Kalulu evita la sconfitta al 96', ma con la Lazio è solo 2-2; Cabal si scontra con Gila, Spalletti chiede rigore e arbitro annulla il gol: proteste in Juventus-Lazio; Juventus-Lazio, moviola: manca un rigore su Cabal, giusto annullare gol Koopmeiners.
Juventus-Lazio 2-2: video, gol e highlightsDopo il ko in Coppa Italia, la Juve evita in extremis la sconfitta con la Lazio in casa, pareggia 2-2 ed è a -3 dal Napoli. La squadra di Spalletti gioca bene nel primo tempo ma non concretizza (gol a ... sport.sky.it
Juventus-Lazio 2-2, gol e highlights: Kalulu pareggia al 96'$ (u0015Lu000f??l§u001al§????u0005u0006????Os??s??3??A?? ?qF?u0010??| {?+?!?*9*u0004????0?9?u0013?zu0003?dau001fu0013 ??u0011?u0006 ??u0011u001a9?u0011u0002?>??u0004? u0004~?A?u?pN ?_?>??Lg??u00064u0 ... sport.sky.it
Juventus-Lazio, Sarri: "Difficoltà enormi ma la squadra non ha mai mollato" #SkySport #SkySerieA x.com
Douglas Costa dopo Juventus-Lazio: 'I bianconeri tirano quasi a caso, senza cattiveria' facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.