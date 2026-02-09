Juventus-Lazio il gol di Koop era regolare? E c’era rigore su Cabal?

La partita tra Juventus e Lazio si è accesa con molte polemiche. Al centro della scena, il gol di Koopmeiners, che l’arbitro ha convalidato, anche se molti sostengono che ci fosse un fuorigioco di Thuram. Ma il vero nodo riguarda il mancato rigore sulla Juventus, quando Cabal ha commesso un fallo evidente in area. La decisione dell’arbitro ha scatenato le proteste dei bianconeri e alimentato il dibattito tra tifosi e commentatori.

