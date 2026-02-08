Cabal si scontra con Gila Spalletti chiede rigore e arbitro annulla il gol | proteste in Juventus-Lazio

Durante il match dell'Allianz Stadium tra Juventus e Lazio, i tifosi hanno assistito a momenti di tensione. Spalletti ha chiesto un rigore per un contatto tra Juan Cabal e Mario Gila nel primo tempo, ma l’arbitro ha deciso di annullare il gol e le proteste sono salite di intensità. La partita è rimasta accesa anche per le decisioni del direttore di gara, che hanno scatenato le reazioni delle due squadre.

