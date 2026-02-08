Cabal si scontra con Gila Spalletti chiede rigore e arbitro annulla il gol | proteste in Juventus-Lazio
Durante il match dell'Allianz Stadium tra Juventus e Lazio, i tifosi hanno assistito a momenti di tensione. Spalletti ha chiesto un rigore per un contatto tra Juan Cabal e Mario Gila nel primo tempo, ma l’arbitro ha deciso di annullare il gol e le proteste sono salite di intensità. La partita è rimasta accesa anche per le decisioni del direttore di gara, che hanno scatenato le reazioni delle due squadre.
(Adnkronos) – Proteste in Juventus-Lazio. Oggi, domenica 8 febbraio, nel big match dell'Allianz Stadium, valido per la 24esima giornata di Serie A, la squadra di Spalletti ha reclamato un calcio di rigore nel corso del primo tempo, per un contatto in area tra Juan Cabal e Mario Gila. Succede tutto al 27' del primo tempo:. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
