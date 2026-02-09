Juventus-Lazio 2-2 | Kalulu salva i bianconeri al 96° con un pareggio emozionante e pieno di colpi di scena in Serie A

La partita tra Juventus e Lazio finisce 2-2 dopo un finale di gara da brividi. La Juventus trova il pareggio al 96° grazie a Kalulu, che evita la sconfitta ai bianconeri. Una sfida ricca di emozioni, con continui colpi di scena fino all’ultimo minuto.

Un pareggio spettacolare e al cardiopalma allo Stadium ha chiuso la sfida tra Juventus e Lazio con il risultato di 2-2. Il difensore Kalulu ha salvato la Juventus al 96° minuto, impedendo alla Lazio di conquistare una vittoria che sembrava ormai certa. La partita, valida per la Serie A, si è disputata l’8 febbraio 2026 e ha visto un’incredibile rimonta dei bianconeri nel finale. L’Allianz Stadium ha festeggiato il rinnovo del contratto di Yildiz fino al 2030, un segnale di continuità per il progetto bianconero. Tuttavia, la gioia è stata mitigata da un match combattuto e ricco di emozioni, che ha messo in luce le difficoltà di entrambe le squadre nel mantenere la concentrazione per l’intera durata dell’incontro.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Juventus Lazio

Finisce 2-2 il match di Serie A tra Juventus e Lazio.

La Lazio va avanti di due gol contro la Juve, ma i bianconeri non mollano e riescono a pareggiare all’ultimo istante.

Ultime notizie su Juventus Lazio

