Juve Lazio 2-2 LIVE | pareggio di Kalulu nel finale di gara!

La partita tra Juventus e Lazio finisce 2-2, con un finale al cardiopalma. Kalulu segna il gol del pareggio negli ultimi minuti, lasciando i tifosi con il fiato sospeso. La gara si è accesa fin dall’inizio, e nel secondo tempo entrambe le squadre hanno avuto occasioni per vincerla, ma il risultato è rimasto invariato fino al fischio finale.

di Andrea Bargione Juve Lazio LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 24ª giornata di Serie A 202526. Partita importante per la Juve che vuole rialzarsi dopo l'eliminazione in Coppa Italia e consolidare il proprio posizionamento dei primi quattro posti in Serie A. Avversaria di serata è la Lazio dell'ex Maurizio Sarri. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Lazio 2-2: sintesi e moviola. 94? JUVE IN ATTACCO! – I bianconeri provano l'assalto alla porta di Provedel in questo finale di gara. 90? CI PROVA LA JUVE – Doppia occasione ravvicinata per i bianconeri: ci prova prima Yildiz, poi Boga ma entrambi poco precisi.

