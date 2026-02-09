Juventus la frustrazione di Kalulu Sono deluso ma bene la reazione
La Juventus pareggia in casa contro la Lazio di Sarri, ma lascia un senso di delusione tra i tifosi. I bianconeri giocano una partita senza troppi acuti, senza riuscire a mettere sotto gli avversari. La squadra dimostra una buona volontà, ma manca di incisività, e alla fine il risultato lascia l’amaro in bocca. Kalulu, tra i giocatori, si dice deluso, anche se apprezza la reazione dei compagni.
Una bella Juventus, ma non basta La Juventus pareggia in casa contro la Lazio di Sarri al termine dell’ennesima sfortunata prestazione in cui i bianconeri sono stati poco incisivi. Dopo un primo tempo passato all’attacco, un micidiale uno-due dei biancocelesti ha regalato il doppio vantaggio alla Lazio. Un errore di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
