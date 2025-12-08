Basket A2 | Libertas ko con la Fortitudo coach Diana | Bene la reazione ma non sono soddisfatto

La Libertas cade sul campo della Fortitudo Bologna in un match molto combattuto. Nonostante una reazione positiva, coach Andrea Diana non si dimostra completamente soddisfatto del risultato, sottolineando i margini di miglioramento della squadra. La sfida, valida per la A2 di basket, evidenzia le potenzialità e le criticità della formazione ospite.

Non cerca scuse coach Andrea Diana dopo la sconfitta che ieri domenica 7 dicembre la Libertas ha rimediato sul campo della Fortitudo Bologna. Il match è finito 66-64 in favore dei padroni di casa, con gli amaranto che dopo un tempo e mezzo hanno concesso troppo a Harris e compagni perdendo quel.