Arbitri e Var domenica di polemiche ma quasi tutti i fischi sono giudicati corretti

Domenica di intense polemiche e proteste per gli arbitri e il VAR nella Serie A, con numerose contestazioni e voti bassi nei media. Tuttavia, un’analisi approfondita suggerisce che la maggior parte dei fischi e delle decisioni siano state correttamente giudicate, offrendo una visione più equilibrata e meno negativa rispetto alle prime impressioni.

© Panorama.it - Arbitri e Var, domenica di polemiche ma (quasi) tutti i fischi sono giudicati corretti Fuori una tempesta di proteste e polemiche, accompagnata da votacci nelle pagelle di giornali e tv. Dentro un’analisi che porta a giudicare in maniera molto meno negativa e netta il fine settimana arbitrale della Serie A. Quello che ha scatenato le ire soprattutto dei tifosi di Milan, Lazio e Cremonese ma che passato al microscopio dai vertici tecnici è apparso più positivo del percepito. Nessuna bocciatura pesante, insomma. Anzi, nel complesso un giudizio sufficiente per un turno che ha presentato una serie di episodi border line in alcuni casi con ripercussioni decisive sul risultato finale. La sintesi? Un solo, vero, errore di campo commessa a San Siro da Valerio Crezzini: l’annullamento della rete del virtuale 3-1 in favore del Milan contro il Sassuolo per una spinta di Loftus-Cheek che in realtà non è esistita. Panorama.it #SerieA: arbitri al microfono, ecco il primo annuncio storico in #ComoLazio Arbitri e Var, domenica di polemiche ma (quasi) tutti i fischi sono giudicati corretti - Giornata di fuoco per gli arbitri in Serie A, ma i vertici della categoria considerano un solo vero errore. panorama.it

