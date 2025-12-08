Napoli Juve 2-1 | Spalletti ma perchè? | La Juve a freddo – VIDEO di Paolo Rossi
Napoli Juve, il commento sulla sconfitta del Maradona: le perplessità sulle decisioni del tecnico, dall’undici titolare alla gestione della panchina. La sconfitta per 2-1 rimediata al ‘Maradona’ ha lasciato l’amaro in bocca e tanti interrogativi nell’ambiente bianconero. Se la Juventus aveva mostrato segnali di crescita nelle uscite precedenti, il passo falso contro il Napoli ha riportato a galla dubbi sulla gestione tecnica della gara. A farsi interprete dello smarrimento di molti tifosi è il giornalista Paolo Rossi, che nel suo ultimo episodio della rubrica “La Juve a freddo” ha lanciato un titolo provocatorio ma emblematico: “SPALLETTI, ma perché?”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
