Sam Neill si dice sorpreso dal riferimento a Alan Grant nel nuovo film

La star del franchise inaugurato dal film di Steven Spielberg non si aspettava la citazione legata al suo personaggio nel nuovo film con Scarlett Johansson. Nel 1993, Sam Neill interpretò il personaggio che lo rese celebre in tutto il mondo, quello del paleontologo Alan Grant in Jurassic Park di Steven Spielberg, ripreso successivamente in Jurassic Park III e Jurassic World - Il dominio. L'attore non ha fatto parte del cast del nuovo Jurassic World - La rinascita, con Jonathan Bailey e Scarlett Johansson ma il suo personaggio è stato citato in un frangente del film e Neill non se l'aspettava affatto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Jurassic World - La rinascita, Sam Neill sorpreso dal riferimento ad Alan Grant: "È stato un gesto rispettoso"

Approfondimenti su Jurassic World

Stasera su Sky Uno va in onda in prima visione il settimo capitolo della saga Jurassic World, intitolato La Rinascita.

La scena del T-Rex | Jurassic World: La rinascita | Clip in Italiano

Ultime notizie su Jurassic World

