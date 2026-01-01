Stasera su Sky Uno va in onda in prima visione il settimo capitolo della saga Jurassic World, intitolato La Rinascita. L’evento inaugura nove giorni di programmazione dedicata, offrendo agli spettatori l’opportunità di scoprire trama e cast di questa nuova avventura cinematografica. La serata rappresenta un’occasione per immergersi nel mondo dei dinosauri e delle recenti produzioni di Sky Cinema, con un’attenzione particolare alla qualità e alla narrazione.

Il settimo capitolo della saga arriva su Sky Uno in prima visione tv per festeggiare Capodanno e inaugura nove giorni di programmazione ad hoc su Sky Cinema Sky Uno apre l'anno con il settimo capitolo della saga campione d'incassi con Scarlett Johansson, Mahershala Ali e Jonathan Bailey: Jurassic World-La Rinascita. Il film sarà in onda questa sera alle 21:15, visibile in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. Jurassic World-La Rinascita: il nuovo capitolo della saga Il film è si svolge cinque anni dopo gli eventi di Jurassic World-Il Dominio, anni in cui l'ecologia del pianeta si è dimostrata in gran parte inospitale per i dinosauri, tanto che quelli rimasti vivono in ambienti equatoriali isolati, con . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Jurassic World-La Rinascita, stasera su Sky Uno in prima tv: trama, cast e un canale dedicato

