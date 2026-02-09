Judo | Alice Bellandi torna a Parigi e vince ancora

Alice Bellandi torna a vincere a Parigi. La judoka bresciana ha conquistato l’oro nel Grand Slam, lasciandosi alle spalle tutte le rivali nella categoria fino a 78 kg. È il modo migliore per iniziare il 2026, dopo aver fatto sorridere ancora una volta la capitale francese.

Parigi continua a sorridere ad Alice Bellandi. La judoka bresciana ha aperto il 2026 nel migliore dei modi, conquistando la medaglia d’oro nella categoria fino a 78 kg al Grand Slam di Parigi, uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario mondiale. La capitale francese resta una terra di conquista prediletta per la grande Alice. Sul tatami dell’Accor Arena, Bellandi ha imposto la sua legge fin dal primo incontro, mostrando una condizione atletica e una lucidità tecnica che l’hanno resa imprendibile per tutte le avversarie. La campionessa olimpica e mondiale in carica, oggi in forza alle Fiamme Gialle, ha superato con autorità la serba Stjepanovic, la tedesca Boehm e la francese Ngelebeya, arrivando alla finale senza concedere nulla.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Approfondimenti su Alice Bellandi Parigi

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Alice Bellandi: Olympic Champion 2024

Ultime notizie su Alice Bellandi Parigi

Argomenti discussi: Judo: oro per Alice Bellandi al Grand Slam di Parigi.

Judo: Alice Bellandi torna a Parigi e vince ancoraParigi continua a sorridere ad Alice Bellandi. La judoka bresciana ha aperto il 2026 nel migliore dei modi, conquistando la medaglia d’oro nella categoria fino a 78 kg al Grand Slam di Parigi, uno ... bresciatoday.it

Judo, Alice Bellandi si conferma la regina dei -78 kg e vince il Grand Slam di Parigi!Va in archivio con un bilancio soddisfacente sul fronte italiano la seconda e ultima giornata del Grand Slam di Parigi, torneo inaugurale del World Tour ... oasport.it

Judo, Alice Bellandi si conferma la regina dei -78 kg e vince il Grand Slam di Parigi! - x.com

Michele MrMaghe Cozzolino. . Tutti in piedi Mano nel #cuore Cantiamo il nostro #innodimameli Alice Bellandi #goldmedal #GrandSlam #Parigi2026 #judokaitaliani facebook