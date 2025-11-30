judo alice bellandi cede in finale ad abu dhabi primo podio slam per simonetti nei pesi massimi

Arrivano altri due risultati di prestigio per l’Italia nella terza e ultima giornata del Grand Slam di Abu Dhabi, penultimo torneo stagionale del World Tour 2025 di judo. La spedizione azzurra termina dunque con un ricco bottino di sei piazzamenti complessivi sul podio (due secondi e quattro terzi posti), al pari della Russia e più di qualsiasi altro Paese impegnato questo weekend nella capitale degli Emirati Arabi Uniti. C’era grande attesa per il ritorno in gara dopo oltre cinque mesi della campionessa olimpica in carica Alice Bellandi, che si è dovuta accontentare della piazza d’onore nei -78 kg perdendo in finale con la tedesca Anna Monta Olek (immobilizzazione a terra durante il Golden Score) nella riedizione della sfida che valse alla bresciana il titolo mondiale lo scorso giugno a Budapest. 🔗 Leggi su Oasport.it

